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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد دعوة مؤسس "فاجنر" لعصيان مسلح.. دبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نشرت مواقع تواصل وقنوات "تيليجرام" مقطع فيديو يظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرتل العسكري توقف قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقلت المصادر أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف نشر الدبابات والمركبات في الشوارع مؤسس فاجنر أوكرانيا روسيا بوتين