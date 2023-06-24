بعد دعوة مؤسس "فاجنر" لعصيان مسلح.. دبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف

نشرت مواقع تواصل وقنوات "تيليجرام" مقطع فيديو يظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرتل العسكري توقف قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقلت المصادر أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.