الولايات المتحدة تشجع الهند على شراء النفط الروسي وفق "سقف الأسعار"

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تعارض مشتريات الهند من النفط الروسي وتأمل في مواصلة الشراء بـ "سقف الأسعار" الذي أقره الغرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال في إفادة بالبيت الأبيض "للهند الحق في اتخاذ قراراتها السيادية بشأن مشتريات النفط. ونأمل أن يستمروا في شراء النفط الروسي وفق سقف السعر أو بأقل منه كما فعلوا".

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على سقف سعري قدره 60 دولارًا لبرميل النفط الروسي، والامتثال بهذا السعر يعفي النفط الروسي من العقوبات الغربية على الشحنات المنقولة عن طريق البحر.