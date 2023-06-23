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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تنظم 3 دورات تدريبية حول التفتيش والتغذية العلاجية والأورام

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظمت إدارة الصيدلة  بالتنسيق مع إدارة التدريب بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية 3 دورات تدريبية حول  التغذية العلاجية  والأورام و التفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120 متدربا . 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية و تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.

و تضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد  علي القوانين وطرق التفتيش فضلا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة مها ادريس  والدكتور محمود الليثي  مدير إدارة التفتيش الحكومي بالادارة المركزية لشئون الصيدلة حاليا .

كما نظمت الإدارة فى إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع فى إنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة دورتين حول دور الصيادلة فى التغذية العلاجية و برامج علاج الأورام.

فيما اشتملت الدورتان التدريب علي وضع الخطـة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.

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