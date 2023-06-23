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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مد خط مياه بطول 2 كم لخدمة قرى العدوة

مد خط مياه بطول 2
مد خط مياه بطول 2 كم لخدمة قرى العدوة شمال المنيا
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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التقاعس أو التهاون بأى شكل من الأشكال فيما يخص الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فى أى قطاع من القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

وفى استجابة سريعة حرصت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة اليوم الجمعة على مد خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبا لتدعيم قرى المركز، وذلك تلبية لمطالب أهالى قريتى سلاقوس وصفانية وإزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة من أهالى تلك القرى.

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