محافظ الجيزة يعاين عدداً من النماذج لطلاء العقارات بالطريق الدائري بالطالبية

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة عدداً من النماذج لطلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق حي الطالبية وذلك للوقوف علي مراحل التنفيذ وجودة الاعمال.

اكد المحافظ على الشركه المنفذة بضرورة ان يتم تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه لتعكس الشكل الحضاري للطريق خاصه بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالطريق الدائري وما حققه الطريق من طفرة مرورية كبيرة .

شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعه الدورية مع الشركات المنفذة لإزالة اي مع معوقات وتسهيل العمل للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري بالمريوطية حيث اطلع علي نسب العمل مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الطرق السطحية الموازية للمحور لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشملت جوله المحافظ تفقد الساحات الكائنة اسفل توسعات الطريق الدائري بمنطقة المريوطية حيث شدد علي رفع كفاءة تلك الساحات بالتعاون مع الجهات المعنية .

ووجه المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات النظافة علي مدار اليوم والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام واشرف تامر رئيس حي الطالبية واحمد جلال رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.