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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. وزير الصحة يتفقد مجمع الشفاء الطبي في بورسعيد

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد مجمع الشفاء الطبي في بورسعيد
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مجمع الشفاء الطبي نطاق حي المناخ ببورسعيد، بتكلفة إنشائية حوالي نصف مليار جنيه، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وتفقد وزير الصحة ومحافظ بورسعيد المجمع الذي يضم أكثر من 300 سرير داخلي، إضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي، وغرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، وتخصيص عدد من الأجنحة الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.
 

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