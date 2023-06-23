لردع الغواصين في القرم.. روسيا تستعين بـ"أذكى حيوان" بحري

رجحت الاستخبارات البريطانية، اليوم الجمعة، أن تكون روسيا تستعين بدلافين مدرّبة لمنع غواصين معادين من الاقتراب من قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم، في استعادة لتكتيك من الحرب الباردة.

وذكرت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقييم لها بشأن الحرب في أوكرانيا أن البحرية الروسية استثمرت بشكل مكثف في تعزيز أمن مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول منذ العام الماضي.

وأشارت إلى أن ذلك "يشمل على الأقل أربع طبقات من الشباك والعوائق على امتداد مدخل الميناء. وفي الأسابيع الماضية، يرجح بشكل كبير أن هذه الدفاعات تم تعزيزها بعدد من الثدييات البحرية المدرّبة".

وأوضحت أن الصور "تظهر أن عدد الأقفاص العائمة المخصصة للثديات في الميناء تضاعف تقريبا، ويرجح على نطاق واسع بأنها تضم دلافين قارورية الأنف"، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات "تهدف على الأرجح إلى صدّ غواصي العدو".

ووفق الاستخبارات البريطانية، سبق لروسيا أن استخدمت بعض أنواع الحيتان والفقمة لمهمات في الدائرة القطبية.

وعاود حوت يضع سرجا الظهور قبالة سواحل السويد الشهر الماضي، بعدما ظهر قبالة النرويج في عام 2019، ما أثار شكوكا بأنه يستخدم للمراقبة والتجسس.