الكشف الطبي بالمجان على 1347 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٤٧ مواطنا، حيث تم تحويل ٥ حالات من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، فضلًا عن إجراء ٤٥٦ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٤٢ حالة والسونار لـ٢٧حالة.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ أبريل الماضى، معلنة عن توريد ٦٠١٧٤.٧١٧ طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت ١٢٩.٤% من المستهدف.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية، تفقدت خلالها طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق وإعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.