بالفيديو.. هيدي كرم توجه نصائح رياضية للجمهور

نشرت الفنانة هيدي كرم على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو جديد لها تشارك به جمهورها بعض النصائح الرياضية.

https://www.instagram.com/reel/Ct0pjQAIsyW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ووجهت الجمهور والمتابعين الذين يمارسون الرياضة داخل "الجيم" لبعض الأخطاء قائلة: "بشوف ناس كتير بتبقى فى الجيم وبتتمرن اه، لكن مش متواصل وبيقطعوا التمرين بإنهم يمسكوا الموبايل، أو يتمشوا شوية ويرجعوا يكملوا".

وتابعت "وقت التمرين مهم جدا ولازم مفيش حاجة تفصلنى عن التمرين غير الراحة، تلاقى الناس بقالها فى الجيم شهر واتنين وتلاتة وبيتمرنوا بس مفيش أى تأثير ظهر عليهم عشان الأخطاء دى".

يشار أن الفنانة هيدى كرم شاركت العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل"ابن موت"، "الصفعة"، "اللص والكتاب"، "لحظات حرجة"، "العندليب حكاية شعب"، فيلم"استغماية"، "اختيار إجبارى".

يذكر أن الفنانة هيدى كرم شاركت فى رمضان قبل الماضى بمسلسل "الاختيار ٣" بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، إيمان العاصى، محمد رياض، والإخراج بيتر ميمى.