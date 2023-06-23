8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو اليوم

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عددًا من لاعبي الفريق، قبل مواجهة فاركو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

ويغيب عن صفوف الزمالك، خلال مواجهة الليلة 8 لاعبين، بين الغيابة للإصابة والاستبعاد الفني، بجانب غياب ثنائي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد وحاتم سكر، للتواجد في صفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويفتقد الأبيض لخدمات محمود حمدي " الونش" ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة، ويغيب محمد عواد حارس المرمى لعدم الجاهزية بعدما تماثل مؤخرا للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية كما يغيب سامسون أكينيولا لعدم الجاهزية.

ويفتقد الفريق لخدمات يوسف أسامة نبيه لأسباب فنية بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده من المباريات بعد توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ، بالإضافة إلى محمود شبانة لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح -أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي