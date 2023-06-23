نقابة أطباء السودان: نتخوف من انتشار الأوبئة بسبب الوضع الصحي الهش بالبلاد

مع تواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، تصاعدت التحذيرات من انتشار الأوبئة، وسط تقطع سبل إيصال المساعدات الطبية، وتعطل المرافق الصحية منذ نحو شهرين لاسيما في الخرطوم ودارفور.

فقد أكد عطية عبدالله عطية، سكرتير نقابة الأطباء السودانية اليوم الجمعة أن الوضع الصحي كارثي.حسب ما ذكرته العربية الحدث

كما أكد أن النقابة تتخوف من انتشار الأوبئة في المرحلة المقبلة بسبب الوضع الصحي الهش.

كما تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم في الأُبيض بولاية شمال كردفان.حسب ما ذكرته العربية الحدث

وكانت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليونا سينينكو، أكدت أمس الخميس، أن وضع الرعاية الصحية في البلاد "كارثي"، وسط نقص في إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصًا مع بدء موسم الأمطار.

كما أكدت أن 20% فقط من المؤسسات الطبية مازالت تعمل حاليا، بعد مرور أكثر من شهرين على القتال العنيف الذي اندلع بين القوتين العسكريتين السودانيتين.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة أيضا حذرت مرارا في السابق من انهيار النظام الصحي في السودان رغم جهود المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية في احتواء تداعيات الأزمة