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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين بحوزتهما 4،5 كيلو حشيش في الشروق وبدر

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 القى رجال مباحث القاهرة ة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على شخصان بحوزتهما 4،5 كيلو حشيش بمنطقتى الشروق ومدينة بدر.  

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى. 

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى. ووبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات جنائية حشيش الشروق ومدينة بدر مدينة بدر الشروق