ضبط مسجل خطر بتهمة النصب على مواطن بمصر القديمة

تمكنت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب على مواطن بزعم قدرته على تعيين شقيقه فى زظيفة حكومية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بلاغ بالنصب تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، وإتهمه بالنصب عليه.

ضبط المتهم وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين إحتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر بإستخدامها فى النصب على عملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.