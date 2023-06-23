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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر بتهمة النصب على مواطن بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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 تمكنت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب على مواطن بزعم قدرته على تعيين شقيقه فى زظيفة حكومية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بلاغ بالنصب تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، وإتهمه بالنصب عليه.

 ضبط المتهم وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين إحتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر بإستخدامها فى النصب على عملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط مسجل خطر النصب على مواطن تعيين شقيقه قسم شرطة مصر القديمة