أوكرانيا تدعو العالم لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع كارثة نووية في محطة زاباروجيا

الجمعة 23/يونيو/2023 - 12:35 م

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، العالم أجمع لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع كارثة نووية في محطة زاباروجيا.

وأشارت الخارجية الأوكرانية - في تقرير لها أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إلى أن التعدين. وتزويد روسيا القوي للدفاعات العسكرية في محطة زاباروجيا للطاقة النووية يشكل تهديدا فوريا بحدوث حادث نووي في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأكدت الوزارة أنه "وفقا لوكالات المخابرات الأوكرانية، فإن روسيا تدرس سيناريو ارتكاب عمل إرهابي في محطة زابوريزجيا النووية ومثل هذا الهجوم الإرهابي سيكون له عواقب عالمية".

وأوضحت الخارجية الأوكرانية أن روسيا باحتلالها زاباروجيا تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقواعد ومعايير السلامة النووية ولا سيما المبادئ الأساسية السبعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة والأمن النوويين.

وذكرت "نتوقع تقييما موضوعيا من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن الأعمال الإجرامية لروسيا"، لافتة إلى أن مستوى التحديات والتهديدات التي يواجهها نظام الأمان النووي العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية مرتفع للغاية ويتطلب توطيد وتعزيز الجهود الدولية لمنع وقوع كارثة نووية.

وأضافت الخارجية الأوكرانية، "ندعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع كارثة نووية في محطة الطاقة النووية بما في ذلك، اعتماد تدابير تقييدية معززة ضد الصناعة النووية الروسية والصناعات العسكرية".