مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

وتلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة مفاده تلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة" بدائرة القسم .

ضبط المتهمين

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول المتوفى وشخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وطرف ثان (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة"، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.