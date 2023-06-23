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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعريف بمناسك الحج واضحية العيد فى مكتبة مصر الجديدة للطفل

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احتفلت مكتبة مصر الجديدة للطفل، بعيد الأضحى المبارك، من خلال عدد من الفعاليات المختلفة التي تناولت المناسبة الإسلامية العظيمة، حيث تم تعريف الأطفال والمشاركين على الشعائر المقدسة، وفضل هذه الأيام المباركة، والتي يحتفل بها المسلمون كل عام، وبمشاركة أولياء أمور الأطفال.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن  الاحتفال تضمن عمل مجسم للكعبة المشرفة، وتعريف الأطفال عليها، وملابس الإحرام والطواف، وترديد التكبير والتسبيح، كما قام الأطفال بعمل مجسم لخروف العيد.
واكد حلمى أن الاحتفال يأتي ضمن فلسفة جمعية مصر الجديدة ومنهجها العام، في العمل على تعريف الأطفال   على كافة الاحتفاليات الوطنية والدينية، حيث يتم تعريف الأطفال بها بطريقة مبسطة ومحببة تجعلهم يتعلقون بها، وبالتالي يتم توصيل المعلومات البسيطة بطريقة لا يتم نسيانها بسهولة، وبذلك تتكامل الجوانب العملية مع الاحتفالات العامة.

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عيد الاضحى المبارك مكتبة مصر الجديدة مناسك الحج