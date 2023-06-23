استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

الجمعة 23/يونيو/2023 - 09:05 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد ارتفاعه امس ، بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وكشف منصات تداول الذهب التي أوردت وصول سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة وبيع المشغولات الذهبية لحوالي 2185 جنيها للبيع و2205 جنيهات للشراء.



بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 2497 جنيها للبيع و 2520 جنيها للشراء، و عيار 18 نحو 1873 جنيها للبيع و 1890 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14 أقل أعيرة الذهب من حيث القيمة والخامة، لنحو 1457 جنيها للبيع و 14790 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.4 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب لـ 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.64 ألف جنيه للشراء.

وأخيرا بلغ سعر كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.