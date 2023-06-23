الزمالك يقترب من استعادة «بن شرقي» بعد الاتفاق مع الجزيرة الإماراتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع الجزيرة الإماراتي، لاستعادة المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد شوبير، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورت 1» أن الجزيرة الإماراتي رحب برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لنادي الزمالك لمدة موسم واحد في ظل رغبة النادي في التخلص من المحترفين بعد سوء النتائج في الموسم الماضي.

وقال شوبير: «بن شرقي يحصل على 2.2 مليون يورو سنويًا من نادي الجزيرة الذي رحب بانتقال اللاعب لصفوف الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بدون الحصول على أي مقابل مادي، وذلك بشرط تحمل الزمالك راتبه».

وأضاف شوبير: «الجزيرة موافق على دفع جزء من راتب بن شرقي مع الزمالك، الذي قد يصل إلى نصف مليون يورو، على أن يدفع الزمالك 1.7 مليون يورو المتبقية».

واختتم: «الزمالك لن يدفع هذا المبلغ، فاللاعب قد يخفض راتبه مع الزمالك لأقل من هذا المبلغ مقابل العودة للأبيض حالة إتمام التعاقد مع النادي».

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.