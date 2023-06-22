كيف دعمت الدولة «الأرملة» فى عهد الرئيس السيسى؟

حرصت القيادة السياسية والحكومة على دعم الأرامل بشتى السبل، من خلال دعمهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا، حيث نفذت الحكومة العديد من المبادرات والقرارات لتوفير حياة كريمة للأرامل ومساعدتهن على التغلب على الظروف الحياتية.

برنامج تكافل وكرامة

هو برنامج وضعته الحكومة للمساعدات النقدية المشروطة يقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

بطاقات التموين

تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بطاقات تموينية لجميع الأرامل والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، ما لم يكونوا مقيدين على بطاقات أخرى.

وحدات سكنية

استكمالا لتوجيه القيادة السياسية وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات وحدات سكنية للعيش بها وللحفاظ علي الأسرة المصرية من التفكك.