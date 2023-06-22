منطاد التجسس يعود للواجهة.. أمريكا والصين فى صدام جديد

صدام الكلمات يعود مجددًا بين أمريكا والصين؛ فبدلا من كسر الجليد في العلاقة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، زادت حدة الصدام بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور"، لترد الصين عليها وتصفها "سخيفة للغاية وغير مسئولة".

ولم يكن مصطلح "الديكتاتور" جديدًا على بايدن، فقد استخدم في السابق مصطلح الديكتاتور، إلى جانب مجرم الحرب، للإشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجاء صدام الكلمات هذا وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بعد أكثر من يوم من اختتام وزير الخارجية أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين سعت لكسر الجليد في علاقة وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن تعليقات بايدن في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا "تتعارض تمامًا مع الحقائق وتنتهك بشكل خطير البروتوكول الدبلوماسي، وتنتهك بشدة الكرامة السياسية للصين".

ووصفت ماو في إفادة صحفية يومية هذه التصريحات بأنها استفزاز سياسي صارخ، وقال: "التصريحات الأمريكية سخيفة للغاية وغير مسئولة".

زيارة بلينكن إلى الصين

كانت زيارة بلينكين، التي التقى خلالها مع شي، تهدف إلى تخفيف التوترات بين القوتين العظميين ولكن يبدو أنها لم تحقق أي نتائج قوية؛ إذ قال بايدن، في حفل جمع التبرعات مساء الثلاثاء الماضي، إن شي شعر بالحرج بسبب التوترات الأخيرة المحيطة بمنطاد تجسس صيني مشتبه به أسقطته القوات الجوية فوق الساحل الشرقي.

وأضاف بايدن: "هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين.. عندما لم يعرفوا ما حدث".

وكررت ماو تأكيد الصين على أن المنطاد كان مخصصًا لأبحاث الأرصاد الجوية وأنه قد تم تفجيره عن طريق الخطأ عن مساره.

وقالت: "كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعامل معها بهدوء ومهنية.. ومع ذلك، شوهت الولايات المتحدة الحقائق واستخدمت القوات لإثارة الحادثة، وكشفت تمامًا طبيعة البلطجة والهيمنة".

وكان من المقرر أن تكون زيارة بلينكين في فبراير الماضي؛ ولكن تم تأجيلها بعد حادث البالون.

وخلال زيارة بلينكن، كررت الصين اعتراضها الشديد على دعم الولايات المتحدة لديمقراطية جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين أنها أراضيها.

وبعد لقائه مع شي يوم الاثنين الماضي، أقر بلينكين بوجود خلافات متأصلة: "ليست لدينا أوهام حول تحديات إدارة هذه العلاقة". وقال: "هناك العديد من القضايا التي نختلف عليها بشدة".

وأكد شي الملاحظة ذاتها، لكنه أشار إلى إمكانية التغلب على التنافس. وقال بلينكن: "المنافسة بين الدول الكبرى لا تتماشى مع اتجاه العصر ولا يمكنها حل مشاكل الولايات المتحدة نفسها والتحديات التي تواجه العالم". وبينما تمثل الزيارة عودة إلى الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، تواصل الصين رفض المحادثات بين جيشي البلدين.

ففي الأيام الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إن الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية قامت بالمناورة بطرق تهدد نظيراتها الأمريكية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، على الرغم من الاتفاقات المبرمة بينهما بشأن بروتوكولات لتجنب مثل هذه الحوادث.

وسعت الولايات المتحدة أيضًا إلى منع وصول الصين إلى تكنولوجيا تصنيع رقائق الكمبيوتر المتطورة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية واتهمت بكين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

روابط اقتصادية وثقافية عميقة

على الرغم من الانقسام السياسي الحاد بين البلدين، لا يزال البلدان يتمتعان بروابط اقتصادية وثقافية عميقة. إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية ٦٩٠ مليار دولار العام الماضي ويعتقد أن ما يقدر بنحو 300 ألف صيني يدرسون في الولايات المتحدة، مما يدعم المؤسسات الأمريكية التي تعرضت لضغوط مالية.

