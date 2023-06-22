الرئاسة: القمة الدولية الفرنسية تمهيد لقمم أخرى قادمة

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الدولية الفرنسية المنعقدة في باريس، هي تمهيد لقمم أخرى قادمة ومقررة بالفعل لمجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح فهمي في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي، سيشارك في عشاء عمل دعاه إليه الرئيس ماكرون، وقد اختص ماكرون الرئيس السيسي بمأدبة غداء اليوم، احتفالا بزيارته لفرنسا، وهو الرئيس الوحيد الذي لاقي هذا الاستقبال.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء تضمن محادثات واسعة، كما استقبل الرئيس السيسي رئيسا شركتين من الشركات الكبرى العاملة في وسائل النقل والمواصلات لبحث سبل التعاون.

وأضاف، أن هناك تبادلا تجاريا ومصالح مشتركة كبيرة بين البلدين، وتمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية نظرا لدور مصر في المنطقة في ظل الاضطرابات الحالية التي يعاني منها العالم بأكمله، مؤكدا أن مصر منفتحة على الجميع وعلاقتها طيبة مع الجميع.