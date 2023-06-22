رئيسة المفوضية الأوروبية: البوابة العالمية لرأس المال الخاص مهمة للاستثمار

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن البوابة العالمية لرأس المال الخاص مهمة للاستثمار، مشددة على أن هناك حاجة لرأس مال القطاع الخاص، كما أن هناك اهتماما بآلية جذب الاستثمار في التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقالت دير لاين في كلمتها -خلال فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة:شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد-:"إنه يجب أن تتوفر إمكانيات الوصول إلى التمويل وصناديق المعاشات، لافتا إلى أن الأسواق الناشئة لن تحصل علي التمويل لإحداث التحول بهذه السهولة، فيجب أن نستنتج حلولا لهذا الأمر".

وأضافت أن السندات الخضراء أمر حيوي لمساعدة كل البلدان لتنمية ودفع التحول الأخضر والاستثمار في احتياجات البنية التحتية، لافتة إلى أن هناك بعض العقبات التي تواجه للأسواق النامية، مثل قلة وافتقار الخبرات".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤثر بالسلب على الأسواق الناشئة، حيث أن هناك 70 مليار دولار من صناديق السندات والتمويل قد ذهبت بالفعل، مقترحة أن يتم مشاركة الخبرات حول كيفية تنمية هذه الأسواق وعدم إصدارها من قبل أي جهة أخرى سوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم المستثمرين وإعطائهم اللازم لدخول تلك الأسواق.

وتابعت:"التزمنا بدفع مليار دولار لتشجيع المستثمرين لإضافة استثماراتهم في الأسواق الناشئة من أجل الاستثمار المستدام "، لافتة إلى أنه من المهم إعادة النظر بشأن إعادة تسعير الكربون على مستوى العالم، مؤكدة أن الدول النامية لديها 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ونحن في أشد الحاجة إلى التمويل المناخي".