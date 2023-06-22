إيلون ماسك يوافق على نزال مارك زوكربيرج داخل قفص على طريقة UFC

اتفق كلا من الملياردير الكندي الأمريكي إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، على خوض تحدّي لقتال في مباراة داخل قفص.

ونشر ماسك رسالة على تويتر قال فيها إنه "مستعد للقتال في القفص" ضد زوكربيرج، وبعدها نشر زوكربيرج، رئيس شركة Meta التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام، لقطة شاشة لتغريدة ماسك مع تعليق يطلب فيه ماسك إرسال موقع القتال.

وبحسب ما ذكرت شبكة BBC البريطانية فقد ردّ أحد المسؤلين في ميتا على رد الأثنين على بعضهما أن القصة تتحدث عن نفسها قاصدًا أن الأمر واضح.

ثم ردّ ماسك على تعليق زوكربيرج بالقول "فيجاس أوكتاغون"، وهو اسم المنطقة المخصصة للمنافسة في بطولة القتال النهائي UFC، ويقع مقر UFC في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

يذكر أن UFC هي اختصار لـ "Ultimate Fighting Championship"، وهي بطولة عالمية للقتال الحر بين المقاتلين المحترفين في الفنون القتالية المختلطة.

تأسست UFC في عام 1993 وتتضمن مجموعة متنوعة من الأساليب القتالية، بما في ذلك الجيوجيتسو البرازيلي والكراتيه والملاكمة والكيك بوكسينغ وغيرها.

تتميز UFC بأنها تسمح بمجموعة واسعة من التقنيات والحركات القتالية، وتشتهر بالإثارة والتشويق والعنف. تقام البطولة في مدن حول العالم وتحظى بشعبية واسعة بين عشاق الرياضات القتالية.