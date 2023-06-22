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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل زوجة على يد زوجها بطعنة نافذة بالصدر في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل في العقد الثاني من العمر مصرعها، مساء اليوم الخميس، إثر إعتداء زوجها عليها بالضرب بإستخدام سكين "سلاح أبيض "، بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوكها، بمنطقة لطف الله التابعة لدائرة قسم أول الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم أول شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغا من الأهالي  بدائرة القسم بمنطقة لطف الله وذلك مصرع سيدة على يد زوجها إثر طعنات نافذة بالصدر، بسبب نشوب مشاجره فيما بينهما أودت بحياتها لخلافات عائلية.

وعلى الفور أنتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول الفيوم برئاسة العقيد هاني تعليب مفتش مباحث قسمي أول وثان الفيوم وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين قيام زوج يدعى" علاء. ن "( 30 عاما ) قام بقتل زوجته التي تدعى سلوي. البالغة من العمر 28 عاما، بطعنة نافذة بالصدر، مما أسفر عن مصرعها في الحال.


وقام مرفق الأسعاف بنقل الجثة بعد انتقال مندوب الطب الشرعي والنيابة العامة  لفحص ورفع البصمات بمحل الواقعة، ومن ثم نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار ضبط المتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

 

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