"دينية حماة الوطن": يجب إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية

وجه الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للحوار الوطني.

وقال الشيخ أحمد ترك، خلال جلسة العنف الأسري بالحوار الوطني، التي عرضتها فضائية “إكسترا نيوز”: “الأسرة المصرية بطبيعتها متماسكة٫ والجينات المصرية في أساسها فيها استقرار للأسرة المصرية، هناك مستجدات على الأسر المصرية وعلى الواقع المصري أثار هذه المستجدات أسباب فكرية وثقافية منها الدين والعادات والتقاليد”.

وأضاف ترك: “لابد من إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية٫ وللخطاب الديني دور مهم في مواجهة المخاطر ونشر الوعي”.