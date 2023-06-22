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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن عدد من النقاط لإجلاء المصريين من السودان، وذلك إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الرعايا المصريين في السودان ونجاح الوزارة في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري. 

وأهابت الخارجية فى بيان لها، بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:

(۱) معبر قسطل (إجلاء بري).

(۲) معبر أرقين (إجلاء بري).

وتابعت: هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم التالي:

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

إجلاء المصريين من السودان المصريين فى السودان