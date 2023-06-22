"كهرباء الإسكندرية" يستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان

استقبل المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان، والمرافق له المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة، والمحاسب أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للمرافق ورئيس اللجنة النقابية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب رضا الدغيدي أمين الصندوق بالنقابة العامة للمرافق العامة، رضا غنيم وكيل النقابة العامة عن الإسكندرية.

تأتي هذه الزيارة في ضوء تبادل الخبرات بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجمهورية مصر العربية وبين النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستعرض المهندس محمد الحسيني رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء امام الضيوف نبذة تاريخية عن الشركة والتطورات الحديثة في مجال عمل الشركة

وفور الإنتهاء من العرض التقديمي، إنتقل الضيوف إلى تفقد مركز التحكم الإشرافي بمقر الشركة.

وأشاد الوفد الأوزباكستاني بالتطور الهائل في مجال تطوير الشبكات وتحويلها إلى شبكات ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد رحب المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة بالضيوف في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين

وقد تبادل المهندس إيهاب الفقي والوفد الأوزباكستاني الهدايا الرمزية المعبرة عن الصداقة بين البلدين.

كما قدم المستشار هشام فؤاد درع النقابة العامة للمرافق العامة للمهندس إيهاب الفقي تقديرا من النقابة بدور رئيس الشركة في النهوض بالشركة والعاملين بها، كما شكر على هذه اللفتة الكريمة من رئيس النقابة العامة للمرافق والوفد المرافق له.

وقد قدم ايضا درع الشركة لرئيس النقابه العامة للعاملين بالمرافق معربا له بخالص الشكر والتقدير بالدور الهام لرئيس النقابة العامة وأعضائها.



وكان في استقبال الوفد الأوزباكستاني ورئيس النقابة العامة للمرافق كلًا من: المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية المهندسة سلوى عبدالرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية، مصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بشير موسى عضو مجلس الإدارة ممثلا عن العاملين، علي النحاس عضو اللجنة النقابية بالشركة.

