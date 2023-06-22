وزير الرياضة يكرم منتخب ألعاب القوى الفائز بالبطولتين الأفريقية والعربية بالعاصمة الإدارية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى الفائز بالبطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخراً بزامبيا تحت ١٨ و٢٠ سنة.

كما كرم وزير الشباب والرياضة منتخب الشباب تحت ٢٣ سنه الفائز بالبطولة العربية.

وعقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع نجوم المنتخب الوطني لألعاب القوى بالعاصمة الإدارة الجديدة على هامش التكريم واستماع وزير الرياضة لمطالب الجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة الانتصارات والانجازات.



من جانب آخر حققت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى المشاركة حالياً في البطولة العربية للكبار بالمغرب نتائج مميزة ونجح المنتخب الوطني في الفوز بـ ١٣ ميدالية متنوعة وفازت لينا عمرو بالميدالية الذهبيه في سباق ١٠٠ متر حواجز وحققت رقم جديد لمصر.

وحصدت بسنت عوض على ذهبيه ١٠٠ متر عدو

وفاز مصطفى الجمل بذهبيه المطرق

واحمد طارق بفضيه المطرق

وتامر أشرف بفضية الزانه وحقق رقم مصري جديد.

وأشرف على حصد برونزية سباق ١٠٠ متر عدو.

وفاز يوسف بدوى بالميدالية البرونزيه في سباق ١١٠ متر حواجز.

وحصل سالم محمد سالم على الميدالية البرونزية في مسابقة ٣٠٠٠ متر موانع.

وكانت البعثة قد حصدت خمس ميداليات متنوعة في اليوم الأول للبطولة بواقع ثلاثة ذهب وفضة وبرونزية، وفاز محمد رجب بذهبية سباق ٢٠ كيلو مشي رجال بزمن ١.٢٩ ساعة، وفازت اسراء سمير بذهبية الوثب الطويل وحصد مصطفى عمرو ذهبية الجله، كما فاز محمد مجدى بالميدالية الفضية في الجله.

من جانبه أعرب الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بتكريم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأبطال اليوم مؤكداً ان هذا التكريم بمثابة دفعة قوية للاعبين قبل المشاركات الدولية المقبلة

واضاف رئيس الاتحاد أن مصر تمتلك عناصر مميزة كثيرة يحتاجون فقط للدعم والمساندة وهو ما يقوم به مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى الذي يحصل على دعم ومساندة من الدكتور أشرف صبحي بشكل دائم ومستمر.

وأعرب محمد السباعي المدير التنفيذي للاتحاد عن سعادته بتكريم وزير الشباب والرياضة للأبطال مؤكداً ان هذا التكريم يزيد من إصرار وحماس لاعبي المنتخب ويجعلهم اكثر حرصاً على مواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشاركتهم في المحافل الدولية المقبلة.