«QNB الأهلي» يساهم في إعادة تطوير وإعمار منازل بمحافظة الغربية بالتعان مع «الأورمان»

قام QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان بالانتهاء من إعادة تطوير قرية نهطاي بمحافظة الغربية حيث تم إعادة بناء وإعمار عدد من المنازل بالقرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

وتأتي هذه المساهمة تنفيذًا لالتزام المجموعة بإثراء حياة المجتمعات المحلية في جميع البلدان التي تعمل فيها حيث تحرص على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.

وبهذه المناسبة، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، على الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للشمول المالي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».

وفي هذا السياق، أشاد بدير بالتعاون المشترك مع جمعية الأورمان التي تلعب دورًا هاما في تعزيز النهضة الاجتماعية الشاملة، مُعربًا عن تطلعه إلى مواصلة جهوده لدعم القرى المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة» في مختلف القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتثقيفية والتنموية، تماشيًا مع رؤيته التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الانسان.

ومن جانبه قال المهندس حسام القباني، رئيس مجلس جمعية الأورمان، إن التعاون مع QNB الأهلي قد أثمر إعادة إعمار مئات المنازل وتوصيل مياه شرب نقية في القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس والحضانات وتوزيع المساعدات العينية وتسليم المئات ممن المشاريع التنموية للمستفيدين في عدد كبير من القرى والنجوع في مختلف المحافظات.

وكان QNB الأهلي قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان بقيمة إجمالية تعادل 3 مليون و238 ألف جنيه مصري لإعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا والارتقاء بالأسر ضعيفة الدخل، تحقيقًا للتغيير الإيجابي.