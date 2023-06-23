صور| طوارئ وندوة سكانية بقطاع الشباب والرياضة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمديرية تزامنًا مع الإحتفالات بعيد الاضحى المبارك وزيادة المترددين عليها وتنظيم ندوة تثقيفية عن القضية السكانية وتنظيم الأسرة.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، تفعيل غرفة العمليات بالمديرية للتواصل معها في حالة حدوث أي أزمة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، والتأكيد على المراجعة الفنية لكافة الأدوات الموجودة بالمراكز لمجابهة الأزمات والكوارث من طفايات الحريق وخراطيم مياه وغيرها.

كما وجه شوقي، بضرورة تكثيف الأنشطة خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ الندوات التوعوية التي تستهدف الشباب والنشئ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأيضا عمل زيارات للشباب من المدن الأخرى داخل المحافظة لقرب حياة كريمة.

شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، علي اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية َالتأكيد على استمرار المتابعة لمراكز الشباب والملاعب المنجلة والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بها.

وأكد على ضرورة التواجد الميدانى لمسؤولي إدارة الأزمات والكوارث بـالإدارة الفرعية للتعامل الفورى مع أى طارئ وسرعة الإستجابة لحل المشكلات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمديرية.

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى تعميم بيان على بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمديرية يتضمن الأرقام الهامة ( الحماية المدنية - الإسعاف - المستشفيات) بيان بالأكواد الخاصة بها (الإسعاف 125 / شرطة السياحة 126 / شرطة المرور 128 /شرطة الطوارئ 122 / إدارة المطافئ 180 / طوارئ الكهرباء 121 /طوارئ الغاز 129 /الساعة الناطقة 150 /دليل التليفون 140).

يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزير الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات الشبابية والرياضية مع توفير عوامل الأمن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة في إطار التعاون المتبادل بين مديرية الشباب والرياضة "الإدارة الاستراتيجية" والشؤون الصحية (تنظيم الأسرة)، عن المشكلة السكانية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالخارجة.

حاضر بالندوة الدكتورة سحر عبد الستار محمد مدير إدارة تنظيم الأسرة لمديرية الشئون الصحية، التي أكدت خلال كلمتها أن مشكلة مواجهة الزيادة السكانية من أهم المشكلات المجتمعية التي تتبناها الدولة المصرية من خلال نشر الوعى المجتمعى بأهمية تصحيح الأفكار المغلوطة والمورثات المجتمعية القديمة والشائعة بين بعض أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن مشكلة الزيادة السكانية في الدولة المصرية أصبحت قضية أمن قومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية من أجل العمل على حلها.

وأكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، على ضرورة تلك الندوات لتوعية وثقافة النشء والشباب عن المشكلة السكانية، ومد خطورة الانفجار السكاني وتأثيره السلبي على سلامة المجتمع.

وأوضح شوقي، أنه خلال اللقاء تم التعريف بالقضية السكانية وأبعاد القضية السكانية والمتمثلة في زيادة معدل المواليد، تدني خصائص السكان، سوء توزيع السكان، وتم توضيح الوضع الحالي للقضية السكانية كما تمت مناقشة أسباب زيادة معدل النمو السكاني في مصر، والآثار المترتبة على الزيادة السكانية في مصر.

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلي أن اللقاء تناول كذلك شرح التحديات السكانية التي تواجه مصر، وتوضيح الحلول التي تعمل عليها الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية، ومنها: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.

يأتي ذلك تحت رعاية معالى الوزير الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة،والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ندوة لشباب وفتيات اولادي الجديد (1)

ندوة لشباب وفتيات اولادي الجديد (2)