برلماني يلتقي وزيرة التخطيط لبحث اعتماد 139 مليون جنيه لاستكمال مشروعات بالإسماعيلية

التقى المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، بالدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط لبحث اعتماد 139 مليون لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبه كشف المهندس أحمد عثمان، تفاصيل اللقاء، مؤكدا أنه صعد للوزيرة طلب المحافظة باعتماد 139 مليون بخزانة الإسماعيلية «بند تشيدات»، لمشروعي إنشاء عمارات إسكان الشباب بنطاق المحافظة، و3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف «عثمان»، أنه وفقا للمخطط، يتم إنشاء 38 عمارة سكنية بواقع 816 وحدة سكنية بتكلفة 300 مليون جنيه، حيث مخطط إنشاء 16 عمارة سكنية بمدينة المستقبل، 4 بالتل الكبير، 2 عمارة بفايد، وعمارة بأبو خليفة، وجميعهم لم يبدأ العمل بهم بعد، بالإضافة إلى 15 عمارة بالقنطرة غرب، تم إنهاء 4 عمارات منهم بنسبة 100 %، وجار العمل في 2 عمارة بنسبة 15% ومتبقي ٩ عمارات لم يبدأ العمل بها بعد.

ووفقا للطلب، مطلوب توفير 100 مليون جنيه لاعتماد إضافي لصالح عمارات إسكان الشباب بالمحافظة.

تناول اللقاء، النقاش حول إمكانية توفير 39 مليون لإنشاء 3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.