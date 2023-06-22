الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).. أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.



ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما ( عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك") ، وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج.. أمكن ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة ،وبمواجهته إعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

