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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات

المتهم
المتهم
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).. أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.
 
ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما ( عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك") ، وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف  المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج.. أمكن ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة ،وبمواجهته إعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القاهرة دراجة نارية سرقات الأجهزة الأمنية