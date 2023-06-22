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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ولي العهد السعودي يصل مقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

واستعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، من خلال نبأ عاجل، مؤكدة أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.

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