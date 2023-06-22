ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.28 %  ليصل إلى 17,656.59 نقطة . 
 

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.12 %، ليصل إلى مستوى 3,238.68 نقطة، وكذلك مؤشر  "EGX30 capped بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 21,371.66 نقطة. 

كما تراجع مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.28 %، وصولا الي 7,391.61 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.21%، وصولا الي مستوى 2,930.64 نقطة. 

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 3,547.25 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100"  بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5,244.82 نقطة. 
 

مستهل التعاملات البورصة مؤشرات اسهم شركات