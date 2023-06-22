تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.28 % ليصل إلى 17,656.59 نقطة .



وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.12 %، ليصل إلى مستوى 3,238.68 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 21,371.66 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.28 %، وصولا الي 7,391.61 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.21%، وصولا الي مستوى 2,930.64 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 3,547.25 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5,244.82 نقطة.

