ذو أنياب ويشبه الثعبان| حكاية ظهور كائن غامض على شواطئ الإسكندرية.. رئيس «المصايف»: نوع شائع من سمك «المارينا» ولا يشكل خطورة.. وقصة الفصائل المتعددة لـ«الموراي» وعلاقتها بالأنقليس «الرعاد»

ظهر كائن بحري غريب الأطوار تم العثور عليه على شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية، صباح أمس الأربعاء، ما أثار رعب رواد شواطئ الإسكندرية وكان أحد الصيادين ممسكًا بذلك الكائن في إحدى الصور ولاقت الصور ردود فعل وتساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا، بشأن حقيقة الكائن، الذي يتميز بوجود أنياب في مقدمة الفم، فيما كشف بعض المتابعين عن أن الكائن البحري الذي تم العثور عليه في شاطئ جليم، اتضح أنها صورة لكائن بحري يسمى "سمك المارينا" عُثر عليه في شاطئ شرق الإسكندرية، مما أثار ذعر المصطافين الذين لا يعرفون نوع السمك.

وأظهرت الصور الكائن البحري سمك المارينا الذي يتميز بأنه قريب الشبه بالثعبان البحري، ويتميز بأنيابه الحادة وتوجد في مقدمة الفم، فيما كشف بعض المتابعين أن الكائن البحرى تم العثور عليه بالتحديد على شاطئ جليم بالإسكندرية.

تعليق «المركزية للسياحة والمصايف»

فيما طمأن الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، المواطنين بشأن الكائن البحري الذي تم العثور عليه بعض رواد الشواطئ، حيث يظهر في الصور شاب من المصطافين ممسكا بالكائن.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الكائن البحري نوع من السمك يسمى بـ «المارينا»، وهو موجود في جميع الشواطئ بالإسكندرية، ويتداوله الصيادين في حلقة السمك بالأنفوشى، ولا يوجد خطورة بشأنه.

يشار إلى أن سمك المارينا هو جنس من الأسماك من رتبة الأنقليسيات، ويعتبر جنس من 12 نوعا من ثعابين البحر، وهو نوع من السمك شائع في البحر الأبيض المتوسط، ويتواجد بكثرة في المناطق الصخرية وتمتد زعنفة طويلة من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج.

سمكة المارينا أو الموراي

هو جنس من الأسماك يتبع الفصيلة المورايية من رتبة الأنقليسيات، والثعبان السمكي الموراي هو جنس من 12 نوعًا من ثعابين البحر الكبيرة.

طبيعة سمكة المارينا

ويعد هذا النوع من الأسماك شائع في البحر الأبيض المتوسط حيث يتمثل بوفرة في البحار الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة في المناطق الصخرية أو على الشعاب المرجانية، وفي الغالبية العظمى منها، تمتد زعنفة طويلة من الرأس على طول الظهر حول الذيل وحتى فتحة الإخراج، ولكن جميعها خالية من الصدرية والزعانف الحوضية، أما الجلد فهو أملس ولا يحتوي على الحراشيف في كثيرٍ من الأنواع المزخرفة بالألوان المشرقة والمتنوعة، بحيث يخطئ الناس في الاعتقاد أن هذه الأسماك عبارة عن ثعابين.



كما يوجد لديها فم واسع وفك قوي ومسلح بأسنانٍ هائلة وحادة بشكلٍ عام والتي تمكن سمك الموراي ليس فقط الاستيلاء على فريستها (التي تتكون أساسًا من أسماكٍ أخرى) ولكن أيضًا إلحاق جروح بالغة، وخطيرة في بعض الأحيان، على أعدائها. فهي تهاجم الأشخاص الذين يقتربون من أماكن الإخفاء الخاصة بها في المياه الضحلة حيث يتم إخافتها من قِبَل الصيادين. على الأقل نوع واحد من الموراي الشبكي تمتلك فك بلعومي إضافي داخل البلعوم، والذي يكون قابلًا للتحرك ويمكنه التقدم بسرعةٍ للأمام للمساعدة في القبض على الفريسة.

الأنقليس الرعاد

هي نوع من أنواع السمك الشبيه بالثعابين وهو من فصيلة المورايية «سمك الموراي» ويسمى الأنقليس الرعاد، تتغذى على الأسماك، ومنها ما يتغذى على الديدان الموجودة في الأرض. تنتشر هذه الأسماك في منطقة أمريكا الشمالية وأوروبا. تتميز الأنواع التي توجد بأمريكا الشمالية بأنها تلد في المرة الواحدة حوالي 100 مولود. عموما، تشكل أنواع الأسماك المائية نسبة ضئيلة من بين أنواع الأسماك المعروفة، حيث يصل عدد أنواع الأسماك البحرية إلى حوالي 55 نوعًا، بينما يبلغ عدد أنواع الأسماك شبه المائية نحو عشرة أنواع والمائية العذبة نحو 35 نوعًا، ويستطيع إحداث تفريغ كهربائي قوي. ويوجد حوالي 500 نوع من الأسماك لها القدرة على إحداث تفريغ كهربائي. وأشهر هذه الأنواع وأقدرها على إنتاج تفريغ كهربائي قوي هو سمك الأنقليس الرعاد. ويستخدم هذا النوع من الأسماك التفريغ الرعاد في كشف الأشياء الموجودة تحت الماء وفي الاتصال بأسماك الأنقليس الرعاد الأخرى ولشل حركة فريسته

موراي البحر الأحمر والمتوسط

إن هذا النوع من الأسماك يعد من ثعابين البحر ويميل إلى البقاء في الشقوق في أعماق البحار والمحيطات بدلًا من السباحة بالقرب من الشواطئ، ويوجد منه نحو 200 نوع مختلف، ويتراوح حجمه ما بين 10 سم إلى 3 أمتار، ويتشابه في الشكل مع ثعبان البحر، ويختلفان في الحجم، كما يتميز "الموراي" بضعف بصره على الرغم من عيونه الكبيرة، لذا فهو يعتمد كثيرا على استخدام حاسة الشم.

ويمتلك فك يضم أسنان كبيرة حادة، ويصنف ضمن الأسماك المفترسة، ولكن النوع الذي يوجد بالبحر الأحمر لديه عداء من الحيوانات البحرية المفترسة الأخرى مثل سمك الهامور، وسمك البراكودا، وسمك القرش، بالإضافة إلى الإنسان، ويتغذى فقط على الأسماك الرخوية والأخطبوط والسرطانات، ولكنه قد يهاجم الأشخاص الذين يقتربون من أماكن الإخفاء الخاصة به في المياه الضحلة، مثل الصيادين.

طرق حصوله على الغذاء

يصطاد الأسماك ورأسيات الأرجل الأخرى. في بعض المناسبات يمكن العثور عليها وهي تصطاد أسماك الموراي الأخرى. بصرهم ليس جيدًا جدًا، وبالتالي فإنهم يعتمدون في صيدهم بشكل أساسي على رائحتهم. بهذه الطريقة تمكنوا من تتبع فرائسهم.

إنه زبال عندما لا يمكنه العثور على نوع آخر من الطعام. يقع هذا الحيوان كمفترس في أعلى جزء من السلسلة الغذائية. إنها قادرة على أكل حيوانات أخرى أكبر منها بكثير.

ما يجعل ثعبان البحر على قمة السلسلة الغذائية هو أنه حيوان مفترس كبير وقوي. يحتوي فكك على نظام متطور للغاية يتكون من فك ثان يفتح عندما يكون الأول مفتوحًا بالفعل.

تمسك الفريسة بالفك الأول وتسحب للخارج، لتناسب الفريسة. هذه التعديلات الفكية تجعل ثعبان البحر موراي آلة عض رائعة. تعتمد معظم الأسماك على فتح فكها الكبير بسرعة مما يتسبب في ضغط الماء السلبي لامتصاص الفريسة في أفواهها.

تكاثر سمك الموراي

وبالنسبة لمتوسط عمر ثعبان «موراي» فيتراوح بين 10 إلى 30 عامًا، ويميل في أواخر الصيف وينتج عن هذا التزاوج أكثر من 10 آلاف بيضة في المرة الواحدة، ويتطور هذا البيض إلى يرقات، وتصبح جزءً من العوالق، ويمكن أن تستغرق عامًا حتى ينمو بما يكفي للسباحة والوصول إلى قاع البحار والمحيطات للانضمام إلى المجتمع الخاص بها، وتتنوع ألوانه بين الرمادي، والأسود والأبيض، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي.

كثير من الأحيان، يتم طلاء ثعابين الموراي بألوان بنية داكنة أو رمادية مع وجود بقع تشكل ما يشبه نمط رخامي على الجسم. هناك أيضًا أفراد ملونون بشكل موحد وحتى من البيض. نظرًا لأن فم ثعابين الموراي كبير الحجم، فقد تم طلاء سطحه الداخلي ليتناسب مع لون الجسم، حتى لا يكشف ثعبان البحر عندما يفتح فمه على اتساع. وفم ثعابين موراي مفتوح دائمًا تقريبًا. عن طريق ضخ الماء من خلال الفم المفتوح في فتحات الخياشيم، يزيد ثعبان البحر من وصول الأكسجين إلى الجسم.

يشار إلى أنها من الأسماك الغامضة التي تقبع كثيرًا من الوقت مختبئة في الثقوب وبين الشقوق والشعاب المرجانية، كنوع من الكمين للهجوم على فريسته التي تمر بجواره، ويستخدم طريقة مميزة في صيد فرائسه والتي تعتمد على عنصر المفاجأة في الانقضاض عليها، والالتفاف حول جسمها، حتى تصبح الفريسة قريبة من الأرض يقوم بابتلاعها.

خطورة سمك الموراي وطرق الوقاية منها

وثعبان الموراي يتسبب في إصابات خطيرة إذا ما هاجم الإنسان سواء عمدًا أو عن طريق الخطأ، ولتجنب خطرها يجب ألا تضع يدك داخل كهفها بدافع الفضول أو المداعبة، ولا تحمل فى يدك أى أسماك قد تجذبها فسوف تهاجمك من أجل الحصول عليها، وفى حالة التعرض للإصابة يحدث نزيف شديد وبالتالى تكون الأولوية لوقف النزيف وتنظيف الجرح وإزالة بقايا الأسنان، ويفضل عدم تحريك المصاب حتى تستقر حالته كما فى حالة أسماك القرش، وإعطائه مضاد للتيتانوس ومضاد حيوي مناسب.



- أنواع سمك الموراي - «المارينا» المختلفة

يوجد العديد من أنواع سمكة ثعبان البحر «الموراي» ومنها ثعبان سمك الموراي المتواجد في البحر الأحمر والمتوسط هو جنس من اثني عشر نوعًا من ثعابين البحر الكبيرة في فصيلة الشيقيات وهي رتيبة من الأسماك تتبع رتبة الأنقليسيات من طائفة الأسماك العظمية:

وأنواعها كالتالي:

مورينا أبينديكولاتا وهي نوع من ثعابين البحر

مورينا أرجوس وهى من ثعابين البحر

مورينا أوجوستي ) وهي من ثعابين البحر

مورينا أستراليا جيه.

مورينا كليبسيدرا وهي نوع من ثعابين البحر سي إتش جيلبرت، كما يُعرف أيضًا باسم موراي (أور جلاس)

مورينا هيلينا لينايوس، (موراي البحر الأبيض المتوسط)

مورينا لينتيجينوسا وهى نوع من ثعابين البحر جينينس، (جوهرة موراي)

مورينا ميلانوتيس (كاوب،) (موراي الهوني كومب)

مورينا بافونينا جيه ريتشاردسون، (موراي ذات البقعة البيضاء)

مورينا ريتيفيرا جوود & تي إتش بين، (موراي شبكي)

مورينا روبوستا وهي نوع من ثعابين البحر أوسوريو، (ستاوت موراي)