إصابة 24 شخصا إثر انفجار غاز بمبنى وسط باريس

أصيب 24 شخصا، بينهم أربعة في حالة حرجة، جراء انفجار للغاز في مبنى بالدائرة الخامسة وسط العاصمة الفرنسية.

ووفقا للنيابة العامة في باريس، اشتعلت نيران بأحد مباني الدائرة الخامسة في شارع "سان جاك"، على بعد بضعة شوارع من حدائق لوكسمبورج.

وتسبب الانفجار - الذي وقع في الدائرة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء - في انهيار واجهة مبنى على الطريق وإصابة 24 شخصا، بينهم 4 حالتهم حرجة، كما تسبب الانفجار في اندلاع حريق كبير.

وانتقل عدد كبير من رجال الإطفاء وأفراد الشرطة إلى مكان الحادث فور وقوعه في محاولة للسيطرة على الحريق. ووفقا لمدير شرطة باريس، الحريق الذي اندلع في أعقاب الانفجار تمت السيطرة عليه الآن.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد قال - في تغريدة - "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. تدخل عناصر الإطفاء لإخماده، رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الصدد.