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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناتو يعقد اجتماعًا مع مسئولين أوروبيين لبحث قضيتي المناخ والأمن

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج
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شارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في اجتماع عبر الأطلنطي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة آثار تغير المناخ على السلام والأمن لدول الحلفاء.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن الاجتماع شهد مشاركة العديد من المسئولين رفيعي المستوى مثل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، الذين أكدوا أن تغير المناخ والتدهور البيئي يشكلان تهديدًا وجوديًا للكوكب، ولهما أيضًا آثار سلبية فورية ومباشرة ومتنامية على الأمن والدفاع.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أنهم يبذلون الجهد لمعالجة مشكلة تغير المناخ، ولتحقيق هذه الغاية، سيواصل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ.

وبناءً على خطة عمل الناتو بشأن تغير المناخ والأمن، والتواصل المشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي على السلام والأمن والدفاع، من المقرر أن يستكشف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إمكانيات إجراء حوار مكثف حول تأثير تغير المناخ والأمن سواء على دول الناتو أو الدول الأوروبية.

الناتو ينس ستولتنبرج المفوضية الأوروبية