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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. هاني تمام : العمل الصالح فى عشر ذى الحجة أفضل أجرا من الجهاد

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
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قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العمل الصالح فى العشر الأوائل من ذى الحجة.

 أفضل وأعلى أجرا وثوابا من الجهاد، الذى يعتبر أعلى الأعمال الصالحة، مطالبا بضرورة أن يقبل الناس على الأعمال الصالحة.


وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية "مروة شتلة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "العشر الأوائل من ذى الحجة، أفضل أيام الله، لازم نختم القرآن ونساعد الناس، فاليوم فى ذى الحجة بألف يوم، وفضل يوم عرفة عند الله أفضل من عشر آلاف يوم".
واستكمل: "أوعوا تضيعوا الفرصة دى من إيديكم، اعملوا ما تشآون من أعمال صالحة وربنا هيوفقكم، وثوابها كبير".


 

الدكتور هاني تمام العمل الصالح ذي الحجة يوم عرفة