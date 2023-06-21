فيديو.. هاني تمام : العمل الصالح فى عشر ذى الحجة أفضل أجرا من الجهاد



قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العمل الصالح فى العشر الأوائل من ذى الحجة.

أفضل وأعلى أجرا وثوابا من الجهاد، الذى يعتبر أعلى الأعمال الصالحة، مطالبا بضرورة أن يقبل الناس على الأعمال الصالحة.



وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية "مروة شتلة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "العشر الأوائل من ذى الحجة، أفضل أيام الله، لازم نختم القرآن ونساعد الناس، فاليوم فى ذى الحجة بألف يوم، وفضل يوم عرفة عند الله أفضل من عشر آلاف يوم".

واستكمل: "أوعوا تضيعوا الفرصة دى من إيديكم، اعملوا ما تشآون من أعمال صالحة وربنا هيوفقكم، وثوابها كبير".



