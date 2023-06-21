حفل غنائي للشاعري وهشام عباس على هامش بطولتي الدمينو والطاولة بالعريش

أحيا النجمان حميد الشاعري، وهشام عباس حفلا غنائيا في أجواء احتفالية صيفية على شواطئ العريش بشمال سيناء، وذلك على هامش فعاليات بطولة الدومينو والطاولة، المؤهلة لكأس العالم 2023 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار مبادره وطن واحد في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

ويغني نجما الكاسيت والأغنية المصرية في التسعينات والألفية الجديدة عدد من أشهر أغانيهما، بالإضافة لبعض الدويتوهات التي قدموها معا، كما يغني كلا منهما منفردا عدد من أغانيه الخاصة.

وتعود علاقة الثنائي لأكثر من 26 عاما وقت تعاونهما معا في المجال الغنائي وأشهر أغنياتهما معا "عيني" التي تم إذاعتها أول مرة عام 1997 و مؤخرا تعاونا معا ومع النجم أكرم حسني في أغنية "السهر والإنبساط".

وتقام البطولة تحت شعار مبادره وطن واحد بمشاركة ٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشر لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.