طلب إحاطة.. أزمة هنا جودة تصل لـ"النواب"

تقدمت رواية مختار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات لتنس الطاولة تحت سن ١٩ سنة بالمغرب

وجاء نص طلب الإحاطة كالتالي:

“عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب و الرياضة بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن ١٩ سنة بالمغرب بعد رفض الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفر مدربها الشخصي حيث اشترط أن يكون المسؤول عنها فنيًا خلال البطولة أحد المدربين المعينين في اتحاد اللعبة موضحا ان موقفه المالي لا يسمح . في حين أن الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية داعمة للشباب و مؤمنة بقدراتهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية و تمكينهم في جميع قطاعات الدولة المصرية وعلى رأسهم مجلس النواب المصري، أناشد سيادتكم لدعم البطلة المصرية هنا جودة و اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ابطال مصر و رفع علم مصر عاليًا النائبة د راوية مختار عضو مجلس النواب”.