الإسماعيلي مهدد بإيقاف القيد لثلاث فترات بسبب مستحقات جاريدو

حصل المدرب الأسباني، خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى الدراويش.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن في الحكم الصادر لصالح الدرب الإسباني، أن جاريدو لديه مستحقات بقيمة 62 ألف دولار تقريبًا.

ووفق لما جاء في خطاب الفيفا، فإن جاريدو يحق له الحصول على 8 ألاف دولار مستحقات متأخرة إلى جانب 54 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

وأفاد البيان الذي أصدره "فيفا"، أن هناك مهلة أمام الإسماعيلي للسداد وفي حال مخالفة ذلك سيتم إيقاف القيد عند النادي الأصفر ثلاث فترات قيد مع تحويل الأمر إلى لجنة الانضباط حال انتهاء الفترات الثلاث دون دفع المستحقات.

وتولى جاريدو، قيادة الإسماعيلي منذ سبتمبر الماضي وحتى 9 ديسمبر، ليتم إقالته بعد ذلك بسبب سوء النتائج، بعد خوض خمس مباريات لم يحقق من خلالها أي انتصار بعد ثلاث هزائم وتعادلين.