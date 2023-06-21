أسامة ربيع: قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها، أو تأجيرها 69 عاما أو بيع أصولها بأي شكل، موضحا أن أي مشروع خاص بالقناة طبقا للدستور يعود لمجلس الشعب للموافقة عليه، وأن الصندوق السيادي لا علاقة له ببيع القناة أو خصخصتها.

وأضاف أسامة ربيع في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن قناة السويس ستكون قناة خضراء للحفاظ على البيئة بحلول عام 2030، مشيرا إلى وجود 16 محطة مراقبة وتحكم بطول القناة تحولت للطاقة النظيفة بالرياح والشمس وكذلك سيارات المرشدين بالكامل تم تحويلها إلى الغاز الطبيعي.

كما تابع أسامة ربيع، أنه لا يتم إغفال الخدمة المجتمعية للقناة في المدن المحيطة وتم انشاء الإنفاق لتسهيل عبور البضائع والمواطنين، وكذلك يوجد رعاية صحية من خلال مستشفيات الهيئة في الاسماعيلية وبورسعيد وتقدم الخدمات للمواطنين مجانا أو بسعر رمزي للغاية.

