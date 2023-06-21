خلال 24 ساعة.. ضبط 316 قضية مخدرات و141 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (316) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (335) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,968 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (31,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,185 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,489 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,120 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (824 جرام).

عدد (1076) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (141 قطعة سلاح نارى بحوزة 112 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(11) بندقية آلية.

(17) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات.

(108) فرد محلى .

(159) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (232) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83646) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(26458) حكم حبس جزئى.

(4511) حكم حبس مستأنف.

(41515) حكم غرامة.

(10817) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكبا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

كما تم فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (371) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22674) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (12) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.