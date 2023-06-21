ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: المجرى الملاحي آمن والهدف من توسعة المنطقة الجنوبية زيادة استيعاب السفن

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة آمن، والهدف من توسعة المنطقة الجنوبية هو زيادة استيعاب السفن التى تعبر من المجرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن شروع تطوير القطاع الجنوبي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 الى الكيلو 132 بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، لافتاً أنه تم الانتهاء من 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه قريباً.

وأوضح أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

 

المجرى الملاحي تطوير القطاع الجنوبي رئيس هيئة قناة السويس