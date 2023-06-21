بالفيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: المجرى الملاحي آمن والهدف من توسعة المنطقة الجنوبية زيادة استيعاب السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة آمن، والهدف من توسعة المنطقة الجنوبية هو زيادة استيعاب السفن التى تعبر من المجرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن شروع تطوير القطاع الجنوبي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 الى الكيلو 132 بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، لافتاً أنه تم الانتهاء من 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه قريباً.

وأوضح أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.