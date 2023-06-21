أسامة ربيع: شراكة بين «قناة السويس» وترسانة جنوب البحر الأحمر لتصنيع اليخوت

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّه تم إجراء شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لعمل اليخت السياحي الذي يبلغ طوله 29 مترًا، مبينًا أنَّه سيّتم التروًيج عالميا له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ أنَّ هناك 1200 يخت مطلوبة في قوائم الانتظار نظرًا لحجم الضغط الكبير على الشركات المصنعة لتلك اليخوت، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لمصر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول حصاد العام المالي لقناة السويس، عبر «إكسترا نيوز»: «كل المشروعات التي يجرى عملها توفر العملة الصعبة للدولة، لا نريد الاعتماد على قناة السويس فقط باعتبارها مجرى ملاحيا بل نعمل على تقديم خدمات أخرى مثل تموين السفن بالوقود في بورسعيد والسويس التي لم تكن موجودة من قبل، وهذه الخدمة تعمل الآن بالفعل، إذ ان هذه الخدمات تعمل على وزيادة جذب السفن».

وتابع رئيس قناة السويس: «هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها في قناة السويس كجمع المخلفات مع الشراكة اليونانية، إذ أنَّه سيتمّ جمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناة السويس سواء من الجنوب أو الشمال، ومن ثم إعادة تدويرها، إذ أنَّ سوف يكون هناك مصنعين معنين بذلك في السويس وبورسعيد، وهذا سيخرج عنه عائد وفرص تشغيل للناس».