الإحصاء: 28.6% زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2022"، ومن أهم المؤشرات، أنه بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 171 موفدا عام 2022، مقابل 133 موفدا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 28.6%.

كما بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2019 ـ 2022) عدد 1250 موفد كانت جامعة عين شمس أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من إجمالي أعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 120 موفد، تليها جامعة القاهرة بعدد 113 موفد، ثم جامعة المنصورة بعدد 101 موفد، ثم جامعة أسيوط بعدد 99 موفد ثم جامعة طنطا بعدد 87 موفد، وبلغ عدد الموفدين 730 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وأشار الجهاز إلى أن الموفدون للخارج في مهام علمية وفقاً للدرجة العلمية المراد الحصول عليها، وتنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2022 على النحو التالي:

- مهمة علمية ما بعد الدكتوراه والماجستير: 70 موفداً، بنسبة 40.9٪ من إجمالي الموفدين.

- دكتوراه من الوطن: 44 موفدا بنسبة 25.7 ٪ من إجمالي الموفدين.

- دكتوراه من الخارج: 40 موفداُ، بنسبة 23.4٪ من إجمالي الموفدين.

- أبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين.

- تدريب: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين.

- مشروع أبحاث: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين.

- بعثات إشراف مشترك: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين.

- درجة الماجستير: موفد واحد، بنسبة 0.6٪ من إجمالي الموفدين.

ولفت الجهاز إلى أن الموفدين للخارج في مهام علمية وفقًا، لنوع الدراسة لعام 2022، حيث بلغ الدراسات العملية: 142 موفداً، بنسبة 83 ٪ من إجمالي الموفدين.

والدراسات النظرية: 29 موفداً، بنسبة 17٪ من إجمالي الموفدين.