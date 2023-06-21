شون وصوامع الشرقية تستقبل 560 طنا و388 كيلو قمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦٠ طنا و ٣٨٨ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٩٩١٦ طنا و٤٢٢ كيلو قمح .

أوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهدا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.