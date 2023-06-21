محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية.. بالصور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية العامة كالتالي :

عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الأول بمجموع 278.50 درجة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

الثانى بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية إدارة نويبع التعليمية.

جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

عمر حماد فؤاد موسى نصرالله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

إيمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية.

زينة رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجه بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات إدارة طور سيناء التعليمية.

حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة ادارة شرم الشيخ التعليمية.

بينما جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 80%، وجاء أسماء الأوائل:

1- كريم أبو الفتوح فتحي، المركز الأول على مستوى المحافظة، بإدارة الطور بنسبة نجاح 99,5%.

2- خديجة محمد عزت إبراهيم، المركز الثاني على مستوى المحافظة، بإدارة رأس سدر بنسبة 99,3%.

3 - رفيدة محمد متولي إبراهيم، المركز الثاني مكرر، معهد طور سيناء الإعدادي بنسبة 99,3٪.

4 - روميساء حسن حسين محمد، المركز الثالث، معهد فتيات طور سيناء الإعدادي بنسبة 99%.

5 - محمد مجدي إبراهيم أبو اليزيد، معهد بنين نويبع، المركز الثالث مكرر بنسبة 99%.

6 - بسمله سالم محمد بيومي، معهد فتيات أبورديس، المركز الرابع بنسبة 98.9%.

7- بسنت محمد علي عطية، معهد فتيات الطرفة الاعدادي، المركز الرابع مكرر، بنسبة ع 98.9%.

8- عمير محمد طلعت الهلالي، معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، الرابع مكرر بنسبة 98.9%.

9- منى خالد زكريا عبد الرحمن، معهد فتيات الإعدادي النموذجي الرابع مكرر بنسبة 98.9 %.

10 - بسمله علي محمد علي عطيه، معهد فتيات الطرفة، المركز الخامس بنسبة 98.7%.

11- الطالب علي حماده علي عبده، معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، الخامس مكرر بنسبة 98.7% .

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