"رجال الأعمال": مصر مهيأة لتصبح مركزًا صناعيًا وماليًا ولوجستيًا يربط بين أفريقيا وأوروبا.. فيديو

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه كان هناك تطورًا قويًا في ملف الصناعة منذ بداية تطبيق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، حيث تحسين شبكة الطرق والموانئ، وبخاصة الموانئ الجافة، وبناء 22 منطقة صناعية في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دعمت الشباب وصغار القادة حتى تنمو أعمالهم، وخصصت الدولة دعما ماديا وفنيا كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف "الزيات" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "قبل ثورة 30 يونيو، كنا نصدر بنحو 23 مليار دولار، وحاليا نصدر بـ31 أو 32 مليار دولار، والقيادة السياسية تستهدف التصدير بـ100 مليار دولار في الأعوام المقبلة، وكل ذلك نتيجة التوسع في المناطق الصناعية وتحسين الخدمات اللوجستية بشكل كبير جدا"، موضحًا أن قطاع الصناعة يواجه بعض التحديات، وبخاصة في المشروعات المتوسطة، لكن بشكل عام، فإن مصر مهيأة كي تصبح مركزا صناعيا وماليا ولوجستيا يربط بين أفريقيا وأوروبا.

وتابع: "هناك بعض البلدان العربية في حاجة إلى إعادة إعمار مثل سوريا وليبيا واليمن، وستكون في حاجة إلى منتجات مواد البناء، واستطاعت الشركات المصرية بشكل كبير جدا من خلال بناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين أن تكتسب خبرات قوية جدا"، موضحًا أن دول الخليج الشركات المصرية بما لها من خبرات متراكمة في بناء المدن الذكية وشبكات الطرق، ونرى أن صناعة مواد البناء وصناعة البرمجيات والتكنولوجيا ستكون أكثر صناعات عليها الضوء ونركز عليها في الفترة المقبلة".