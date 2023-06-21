الأمم المتحدة تدعو أطراف اتفاق "مبادرة البحر الأسود" للإسراع بضمان استمراره

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أطراف اتفاق مبادرة البحر الأسود للإسراع والقيام بأقصى ما يمكن لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي، الذي يحل موعد تجديده في السابع عشر من الشهر المقبل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عن خيبة أمله بشأن تباطؤ وتيرة عمليات التفتيش واستبعاد ميناء يوزني/بيفديني من مبادرة البحر الأسود التي تهدف إلى المساهمة في منع انتشار الجوع على مستوى العالم.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" - في بيان - إن ذلك الأمر أدى إلى تراجع حركة السفن من وإلى الموانئ الأوكرانية ما أدى إلى انخفاض إمدادات المواد الغذائية الأساسية للأسواق العالمية.

وأضاف أن صادرات الأغذية عبر الممر الإنساني البحري قد انخفضت بشكل كبير من ذروتها التي وصلت إلى 4.2 مليون طن متري في أكتوبر 2022 لتصبح 1.3 مليون طن متري في مايو وهو أقل مستوى لها منذ بدء العمل بالمبادرة العام الماضي.

وأكد البيان التزام الأمم المتحدة التام بدعم تطبيق كل من مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم مع روسيا حول صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، حتى تصل صادرات الغذاء والسماد - بما في ذلك الأمونيا - من الاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى الأسواق حول العالم بشكل آمن ويمكن توقعه.. مشددا على أهمية ذلك في الوقت الراهن مع بدء الموسم الجديد لحصاد الحبوب في أوكرانيا وروسيا.

الجدير بالذكر أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أُطلقت مبادرة البحر الأسود في مدينة إسطنبول التركية من قبل الاتحاد الروسي، تركيا، أوكرانيا والأمم المتحدة في الثاني والعشرين من يوليو 2022، وعبر تلك المبادرة تم إنشاء آلية للتصدير الآمن للحبوب وما يرتبط بها من مواد غذائية وأسمدة بما في ذلك الأمونيا، من موانئ أوكرانية محددة إلى الأسواق العالمية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في منع انتشار الجوع على مستوى العالم، والحد من انعدام الأمن الغذائي ومعالجته، وضمان سلامة السفن التجارية التي تنقل الحبوب والمواد الغذائية.

ولتيسير تطبيق المبادرة تم إنشاء مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، برعاية الأمم المتحدة، ويضم المركز ممثلين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.